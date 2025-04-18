Андрей Воробьев запустил новый кабельный завод в Воскресенске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Александр Рогожник запустили в Воскресенске кабельный завод компании ООО «Белтелекабель».

«В том числе благодаря нашим льготным программам по оборудованию, предоставлению земли появилось это очень важное предприятие, продукция которого востребована у ведущих компаний — РЖД, всех, кто занимается строительством. У нас сейчас огромный запрос на центры обработки данных, все, что связано с их хранением. И в этом нам, в том числе, поможет ваша продукция», — отметил губернатор.

На новом предприятии будут производить более 30 тыс. км оптоволокна и кабеля связи в год. Белорусский кабель российского производства будет экспортироваться во все страны СНГ.

«Очень рад, что запускаем предприятие именно в Московской области. Это один из трех заводов в СНГ, который обеспечивает кабельной продукцией все базовые станции связи, все телекоммуникационное оборудование. И мы стали еще более импортонезависимыми, потому что раньше эта продукция закупалась за рубежом», — отметил Рогожник.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

Почти 80% используемого компанией сырья — российского производства, в том числе из Подмосковья. Так, медная проволока поставляется из Подольска, изоляционные материалы — из Наро-Фоминска и Сергиева Посада.

На предприятии появится около 150 рабочих мест. В 2022 году компания договорилась с Воскресенским колледжем о подготовке кадров для нового завода.

«От Подмосковья мы получили землю (6,5 га без торгов). Также очень поддержал Фонд развития промышленности региона — выделил нам порядка 150 млн руб. на закупку оборудования, которое приобрели в Китае. Наша продукция очень востребована как на территории России, так и в странах СНГ», — рассказал директор компании Олег Иганов.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

В ближайшие четыре года компания планирует построить в Подмосковье дополнительный цех, а также запустить производство электрического кабеля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Воскресенск сообщил о планах по строительству в округе новой ледовой арены.