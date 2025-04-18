Губернатор Подмосковья: новую ледовую арену построят в Воскресенске

В Воскресенске планируется построить новую ледовую арену. О планах по возведению спортивного объекта рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в округ.

Глава региона отметил, что Воскресенск известен богатыми спортивными традициями: город воспитал не одно поколение талантливых хоккеистов и фигуристов.

«Поэтому здесь, в микрорайоне Новлянский, мы решили построить новую современную ледовую арену. В состав дворца войдут: ледовая арена на 5,5 тыс. мест, спортивный и тренажерный залы, залы для сухой разминки, зал с бросковой зоной, раздевалки, кафе и гостиница. Завершение строительства запланировано на 2028 год», — сообщил Воробьев.

Местный ледовый дворец «Химик» был построен в 1966 году. Здесь установили новые борта, благоустроили фонтанную площадь. Закрыть комплекс на масштабную реконструкцию и прервать подготовку к турнирам невозможно, так как во дворце занимаются порядка 500 хоккеистов школы олимпийского резерва.

«Работать над созданием новой площадки будем вместе с тренерами, родителями и самими воспитанниками — важно, чтобы новое пространство было комфортным и функциональным. Уверен, здесь раскроются новые спортивные таланты», — добавил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в Химках появится новый спортивный центр для подготовки футболистов.