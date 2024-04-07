Андрей Воробьев: Жалобы и обращения водителей по поводу ям на дорогах — для нас важны
Фото: [Антон Чернов]
Сегодня в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1» стало известно, что за последние две недели в Подмосковье привели в порядок сто десять тысяч ям.
«Мы работаем согласовано и с федеральными подразделениями, и муниципальные службы делают все, что необходимо и во дворе, и в межквартальных проездах. Мы получаем жалобы и обращения от жителей, они для нас важны, потому что они подсказывают там, где наш приоритет должен быть прежде всего», — отметил в интервью губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он также подчеркнул, что на ямочный ремонт направляются ресурсы дорожного фонда и дополнительные субсидии.
Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье расширили меры поддержки участников СВО.