«Мы работаем согласовано и с федеральными подразделениями, и муниципальные службы делают все, что необходимо и во дворе, и в межквартальных проездах. Мы получаем жалобы и обращения от жителей, они для нас важны, потому что они подсказывают там, где наш приоритет должен быть прежде всего», — отметил в интервью губернатор Московской области Андрей Воробьев.