Андрей Воробьев: в Подмосковье расширили меры поддержки участников СВО

Сегодня Московская областная дума приняла два важных закона, направленных на расширение мер поддержки участников СВО, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Так, депутаты регионального парламента одобрили введение квоты для приема на работу ветеранов боевых действий, а также расширили льготные категории граждан в рамках программы соцгазификации.

Андрей Воробьев отметил, что после возвращения из зоны СВО не всем удается сразу найти подходящую работу, а принятый Мособлдумой закон будет мотивировать подмосковных работодателей трудоустраивать таких граждан.

«Поддержка участников спецоперации — разноплановая, комплексная работа, которая требует пристального внимания и новых решений. Важно делать все необходимое, чтобы и на линии боевого соприкосновения, и в мирной жизни наши бойцы чувствовали заботу, имели надежную опору», — сказал губернатор.

Для предприятий, на которых трудятся свыше ста сотрудников, квота для приема на работу ветеранов боевых действий будет исчисляться в размере одного процента от среднесписочной численности работников. Всю информацию руководители таких организаций должны будут предоставить службе занятости.

Кроме того, теперь все участники СВО или один из членов их семей будут иметь возможность бесплатно провести газ в дом в рамках президентской программы «Социальная газификация». Для этого необходимо подать заявку на регпортале.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщал, что в настоящее время в регионе проживают около семидесяти девяти тысяч ветеранов боевых действий.