Дмитрию Григоренко представили стенд Подмосковья на ПМЭФ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко осмотрели стенд региона на ПМЭФ. Григоренко представили ряд подмосковных проектов, в том числе сервис «Добродел» и Инвестпортал региона.

«Нам очень важно, что Правительство Российской Федерации, и в частности вы, как человек, сопровождающий это направление, рассматриваете наши предложения», - сказал губернатор.

Число пользователей «Добродела» сейчас составляет около трех миллионов человек. Все зарегистрированные пользователи портала могут сообщить о любой актуальной для них проблеме. Также на сайте представлены все сервисы и услуги региона, в том числе запись к врачу и начисления ЖКУ. Там появился и социальный паспорт жителя – в одном месте собраны все необходимые документы, включая пенсионное удостоверение и удостоверение многодетной семьи.

На областном сайте госуслуг представлено множество услуг для предпринимателей. Кроме того, в Подмосковье работает Инвестиционный портал, где собрана вся полезная информация для бизнеса.

Помимо этого, в Подмосковье действует система «Безопасный регион», проводятся проверки строительства с коптеров.

«Некоторые примеры, которые мы сегодня посмотрели, просто можно брать на федеральный уровень и масштабировать их на другие регионы. Это просто замечательная работа», - отметил Григоренко.

Ранее губернатор подписал соглашение о сотрудничестве со Сбербанком. В его рамках в регионе будет активно проводиться работа по внедрению искусственного интеллекта.