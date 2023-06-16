Андрей Воробьев: Подмосковье и Сбер будут сотрудничать в сфере развития технологий ИИ

Подмосковье и Сбербанк будут сотрудничать в сфере развития технологий с использованием искусственного интеллекта. Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ подписали губернатор региона Андрей Воробьев и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.

«У нас уже работает девять проектов, к которым подключен ИИ. Еще четыре находятся на стадии реализации и полностью будут запущены в текущем году. На 2023-й ставим задачу по созданию более десяти новых «умных» проектов», - отметил губернатор.

В рамках соглашения планируется создавать передовые сервисы с использованием ИИ в сферах здравоохранения, транспорта, городского хозяйства, а также обмениваться опытом.

Ранее в регионе благодаря сотрудничеству со Сбером запустили пилотные проекты по мониторингу состояния атмосферного воздуха, голосовому вводу в здравоохранении и другим направлениям.

Воробьев также представил Грефу Центр искусственного интеллекта, открывшийся в Красногорске. Его цель – полномасштабное внедрение ИИ и переход на современную модель госуправления.

«Мы считаем, что госуправление от умных технологий тоже только выигрывает. Поэтому работаем вместе с инноваторами, инженерами, технологичным бизнесом, чтобы повышать качество услуг для жителей Подмосковья, ускорять цифровую трансформацию», - подчеркнул губернатор.

Ранее Воробьев сообщил, что Подмосковье сохранило свою позицию в Топ-3 рейтинга АСИ по состоянию инвестклимата.