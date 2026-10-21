Губернатор Московской области рассказал о развитии и поддержке технологичного бизнеса в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках форума «Технологичный бизнес как драйвер развития экономики» рассказал о развитии и поддержке технологичного бизнеса в Подмосковье.

Форум стартовал в Доме правительства Московской области. Он проводится в рамках Съезда лидеров «Опоры России». В мероприятии принимают участие предприниматели со всей страны, представители федеральных ведомств, институтов развития и финансового сектора.

«Мы хотим еще раз показать и, самое главное, практически подтвердить заинтересованность в новых инвесторах, новых идеях, умных людях, которые не боятся сложностей при реализации своих проектов. Для нас важен малый и средний бизнес, мы всегда рады его приходу. Для этого строим индустриальные парки — в Подмосковье их было порядка 70, а сейчас создаем еще пять новых для всего самого технологичного, для роботов, автоматизированных линий», — рассказал губернатор.

В Подмосковье насчитывается более 481 тыс. малых и средних предприятий. Вместе с самозанятыми в этом секторе заняты более 2,1 млн человек. МСП составляет почти треть экономики и обеспечивает 27% налоговых поступлений.

«Московская область — один из ведущих и самых высокотехнологичных регионов России. Здесь сосредоточены сильные человеческие компетенции, мощная научная база, образование. Правительство региона и губернатор уделяют огромное внимание созданию современной инфраструктуры — это промышленные и технопарки, фонды, комплекс мер поддержки. Именно в Подмосковье впервые зародилась и была опробована система промышленной ипотеки, которую затем председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поддержал на федеральном уровне», — отметил президент «Опоры России» Александр Калинин, добавив, что Подмосковье входит в пятерку регионов-лидеров по всем ключевым социально-экономическим показателям.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 1/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 2/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 3/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ] 4/4

В Подмосковье работает более 300 малых технологических компаний. Флагманское направление — робототехника. К примеру, в ГИП «Титан» будет создан специализированный кластер из семи предприятий. Для производителей действуют льготы, в том числе аренда площадей по ставке 1 рубль за кв. метр в год.

Также внимание уделяют подготовке специалистов, которые умеют работать с современным оборудованием. В ГИП «Титан» в 2027 году откроется Техноколледж, учебные программы в котором будут разработаны в соответствии с запросами работодателей.

Из 6 тыс. подмосковных экспортеров 5,7 тыс. являются компаниями МСП. Находить партнеров за рубежом, участвовать в международных выставках и проходить сертификацию предпринимателям помогает Фонд поддержки экспорта Подмосковья вместе с федеральным Российским экспортным центром.

В рамках форума были представлены российские инновационные разработки. В том числе, свою продукцию выставили малые технологические компании «Русский робот», «Росатом ИнтелМаш», «Семаргл роботикс», «ССИ Решения», «Комитас». Это роботы, системы автоматизации, автономные тягачи.

Поддержка предпринимательства — важное направление нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел разработки, представленные на Китайской международной промышленной выставке.