Губернатор Московской области рассказал о решении проблем обманутых дольщиков
Фото: [Константин Семенец]
В Подмосковье по поручению президента России Владимира Путина до конца этого года решат проблему обманутых дольщиков. Об этом в итоговом интервью в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Таких дольщиков в Подмосковье было 117 тысяч, безумное количество. За многие годы с участием федерального бюджета нам удалось эту проблему решить. 1 января 2024 года у нас все получат или ключи, или деньги. Есть один дом в Одинцово, который у нас сейчас на завершающей стадии, но и здесь мы не видим никаких проблем, дело будет сделано», — подчеркнул губернатор.
Он отметил, что проблему удалось решить, в том числе, благодаря программе ДОМ.РФ, которая позволила выплачивать деньги пострадавшим. Андрей Воробьев добавил, что самое главное состоит в том, чтобы этого больше не допустить. По его словам, сегодняшняя система эскроу-счетов позволяет гарантировать человеку, который вложил деньги в жилье, его получение или возврат денег.
«Мы с этой эпопеей заканчиваем, очень надеюсь, что этого больше не повторится», — сказал губернатор.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о работе по расселению аварийного жилья.