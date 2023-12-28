Губернатор Московской области рассказал о решении проблем обманутых дольщиков

«Таких дольщиков в Подмосковье было 117 тысяч, безумное количество. За многие годы с участием федерального бюджета нам удалось эту проблему решить. 1 января 2024 года у нас все получат или ключи, или деньги. Есть один дом в Одинцово, который у нас сейчас на завершающей стадии, но и здесь мы не видим никаких проблем, дело будет сделано», — подчеркнул губернатор.