Губернатор Подмосковья рассказал о работе по расселению аварийного жилья

В Московской области в рамках одного из этапов по расселению аварийного жилья переселили 34 тысячи человек, еще 25 тысяч — будут переселены в новые квартиры в рамках следующего этапа реализации программы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья также отметил, что в регионе внедрили оперативный инструмент — сертификат на переселение в новое жилье, который позволяет быстро улучшить жилищные условия и не ждать строительства квартиры.

«Этот инструмент востребован, и мы активно его продолжим внедрять. <…> Сегодняшнее законодательство позволяет проводить реновацию. Наша география очень широка, все очень разное в Подмосковье. Наша задача и там, в отдаленных территориях, и здесь обеспечить масштабные преобразования. Этим мы сейчас занимаемся», — отметил Воробьев.

Губернатор отметил, что возможность обеспечивать граждан современным жильем появилась, в том числе, благодаря решению проблемы с обманутыми дольщиками в регионе.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.