Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность Дня учителя
Фото: [Антон Чернов]
На этой неделе отмечается День учителя, важность этой даты напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Профессиональный праздник педагогов обсуждался в ходе традиционного совещания с руководством регионального Правительства и главами муниципалитетов.
Также губернатор подчеркнул необходимость проявить особое внимание ко всем, кто связан со сферой образования.
«Конечно, предстоящая неделя – это День учителя. Я обращаю внимание, что учитель, школы, дети – это то, что на этой неделе заслуживает особого внимания. И я очень надеюсь, что каждый из нас свою лепту, свое внимание, свою заботу и учителям нашим, и детям в школах также уделит», - заявил глава региона.
На прошлой неделе в Подмосковье отмечали День воспитателя, в связи с чем губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил благодарность всем дошкольным работникам региона за их труд.