Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность Дня учителя

«Конечно, предстоящая неделя – это День учителя. Я обращаю внимание, что учитель, школы, дети – это то, что на этой неделе заслуживает особого внимания. И я очень надеюсь, что каждый из нас свою лепту, свое внимание, свою заботу и учителям нашим, и детям в школах также уделит», - заявил глава региона.