Андрей Воробьев поблагодарил воспитателей Подмосковья за их труд

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в День воспитателя выразил благодарность дошкольным работникам региона за их труд. Праздник отмечается 27 сентября.

Воробьев напомнил, что в Подмосковье работают свыше тридцати пяти тысяч воспитателей, открыто более 1,9 тысячи дошкольных отделений и 183 детсада.

«Спасибо, наши дорогие воспитатели, за ваш труд. Желаю успехов и добра!» - поздравил он специалистов.

Также губернатор рассказал о воспитателе детсада №86 «Звездочка» в селе Орудьево под Дмитровом – Дарья Глебова в этом году стала воспитателем года России. Благодаря ее победе, в 2024 году конкурс пройдет в Подмосковье.

Ранее глава региона рассказал о мерах поддержки учителей в Подмосковье.