Губернатор Подмосковья: детсад при Технолицее в Истре введут до 30 июля

Детский сад, который строится при Технолицее имени В. И. Долгих в Истре, введут до 30 июля. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Знаю, что родители очень ждут и открытия детского садика при школе – введем его до 30 июля. Работы почти завершены, остались последние приготовления и клининг», - сообщил глава региона.

По его словам, учреждение рассчитано на 320 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. Подготовку к школе будут вести по системе PRE-SCHOOL – ребята будут учить китайский и английский языки, изучать конструирование и робототехнику.

«Первого сентября садик откроет свои двери для дошколят. Конкурс на поступление высокий – 820 заявок – 4 человека на место. До 26 августа проводим тестирование ребят, чтобы определить их способности. Детям старше 6 лет нужно дополнительно пройти тест по английскому языку», - отметил губернатор.

Он также рассказал о программе обучения в лицее. Так, обучение будет организовано по типу «Сириуса». Оно будет вестись на русском и английском языках. Основной упор будет сделан на IT-технологий и развитие навыков.

«Изначально мы хотели, чтобы школа была билингвальная, но поняли, что есть запрос еще и на китайский язык, поэтому включили его в учебный план», - сказал Воробьев.

Ранее губернатор сообщил, что на обучение в лицей поступило более трех тысяч заявок.