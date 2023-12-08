Губернатор Подмосковья: единый стандарт ДК планируется создать в регионе

В Подмосковье планируется разработать единый стандарт домов культуры, чтобы все учреждения предоставляли услуги высокого качества. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

«Сейчас работаем над единым стандартом ДК. Понимаем, что дома культуры все разные — есть и большие центры, есть совсем маленькие, но тут важнее наполнение. Сделаем упор на качество услуг, разнообразим творческие кружки», - сообщил глава региона.

Воробьев отметил, что в области уделяется особое внимание развитию домов культуры и парков. Он напомнил, что в Подмосковье насчитывается 192 парка и около 900 ДК.

Парки области не просто благоустраивают, но и организуют в них множество мероприятий и программ для жителей всех возрастов. Также была создана областная дирекция по развитию парков, которая будет курировать все подобные территории региона.

Говоря о развитии домов культуры, губернатор отметил, что это направление активно переводят в цифру. Так, в регионе работает единая платформа для записи в кружки.

Ранее сообщалось, что Воробьев ознакомился с проектами воспитанников Центра молодежных инициатив в Протвино.