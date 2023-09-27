Губернатор Подмосковья и гендиректор «Почты России» обсудили ремонт почтовых отделений в регионе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО «Почта России» Михаил Волков обсудили ход реализации программы по ремонту почтовых отделений в области. В регионе насчитывается более тысячи отделений компании.

«Хочу поблагодарить за ту программу, которую мы, можно сказать, реализовали, и дальше будем поддерживать состояние тех офисов, отделений «Почты России», куда приходят люди. Для нас было важно, чтобы это были комфортные, светлые здания, чтобы услуги там оказывались должным образом, особенно в отдаленных территориях», - сказал губернатор.

В рамках соглашения областного правительства и «Почты России» в регионе с 2021 года отремонтировали 344 отделения. В этом году открыли два новых отделения в Котельниках и Домодедово. До конца года откроется еще два – в Балашихе и Химках. Также в этом году модернизируют тринадцать отделений.

В рамках федеральной программы в Подмосковье в 2022 году отремонтировали 31 отделение в селах. В этом году обновят еще двенадцать.

В 2024 году четыре отделения в неудовлетворительном состоянии переместят в отремонтированные муниципальные помещения. С 2021 года аналогичным образом переместили пятнадцать отделений.

«У нас в Подмосковье большой коллектив – 10,5 тысячи человек. С вашей помощью мы создаем для них комфортные условия работы. Вы были родоначальником программы, которая сейчас масштабируется по всей стране. При такой активной поддержке за три года было модернизировано, отремонтировано 395 отделений почтовой связи», - обратился Волков к Воробьеву.

Он отметил, что в области с каждым месяцем снижается число жалоб на работу почтовых отделений.

Ранее губернатор проверил ход работ по модернизации коммунальной инфраструктуры в Королеве.