Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ по модернизации коммунальной инфраструктуры в Королеве. В муниципалитете ввели новую котельную «Пионерская», а также до конца года модернизируют второй подобный объект.

«Это делается для того, чтобы не допустить ситуации, которая возникла в Химках – там были изношены сети, и прошлой зимой они окончательно пришли в негодность. Чтобы такое не повторилось в Королеве, мы проводим здесь модернизацию опережающими темпами», - сказал губернатор.

Он отметил, что в конце года в городе начнут строить поликлинику на тысячу посещений, и для ее подключения потребуются дополнительные мощности.

В этом году на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Королеве направили 1,3 миллиарда рублей. На эти средства ввели котельную «Пионерская» производительностью 86 Гкал/час. Сейчас в работе находится один котел. При наступлении холодов задействуют все шесть. Объект обеспечивает теплом и горячей водой шестьдесят многоквартирных домов, где живут более восемнадцати тысяч человек. Помимо этого, он питает шесть образовательных учреждений и ЦГБ.

Фото: [ Константин Семенец ]

К концу года в Королеве планируется сдать котельную «Новые Подлипки». Благодаря модернизации мощность объекта увеличится с 157 до 170 Гкал/ч. Котельная обеспечит теплом еще 160 многоквартирных домов, где проживают сорок пять тысяч человек. Работы завершат в этом отопительном сезоне. Также обновят 900 метров теплотрассы от котельной.

Помимо этого, в Королеве обновят километр теплотрассы от котельной «Самаровка», к которой подключены 155 домов. В них проживают шестьдесят тысяч человек. Также объект питает четырнадцать образовательных и три медицинских учреждения. Участок готов почти на 90%, завершатся работы в декабре.

В 2024-2026 годах в Королеве капитально отремонтируют шесть магистральных теплотрасс общей протяженностью более шестнадцати километров.

Ранее губернатор рассказал, что будут переложены коммуникации всей центральной и старой частей города.