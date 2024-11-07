Губернатор Подмосковья и участники «Движения первых» приехали к «Русским Витязям» и «Стрижам»

Губернатор Московской области АНдрей Воробьев и участники «Движения первых» навестил пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» на авиабазе в Кубинке в рамках смены в лагере «Литвиново» под Наро-Фоминском, которую организовало Министерство информации и молодежной политики Московской области. Экскурсию посетили активисты движения, победители региональных и федеральных проектов, а также дети, чьи близкие находятся в зоне проведения специальной военной операции.

«Здесь собрались самые активные ребята из Подмосковья, вовлеченные в очень важные и добрые дела. Вы себя проявляете и в школе, и в творчестве, и во все, что вас окружает, стараетесь вносить свою лепту. И вот сегодня мы решили встретиться с вами в таком легендарном месте, чтобы познакомиться и пообщаться с нашими героями из пилотажных групп «Стрижи» и «Русские Витязи», — сказал губернатор.

Ребята смогли посетить музей пилотажных групп, где представлены документы, связанные с историей города, награды и благодарности летчикам, раритетные экспонаты и не только, пообщаться с пилотами и посидеть за штурвалом МиГ-29 и Су-30.

«Было очень круто! Я никогда раньше не сидела в кабине даже пассажирского самолета. А тут побывала в военном, увидела все эти приборы, пульт управления, представила, как веду эту машину», — поделилась впечатлениями 12-летняя Зоя Бобкина из Лосино-Петровского.

Напомним, что «Движение первых» было образовано в 2022 году, идею его создания поддержал президент России Владимир Путин. При этом подмосковное представительство движения является самым многочисленным в стране — более 325 тысяч человек. Его участники реализуют образовательные проекты и патриотические мероприятия, которые проходят в самых разнообразных форматах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.