Андрей Воробьев представил Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере АПК

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства. На мероприятии был организован стенд Подмосковья, который демонстрирует достижения региона.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем пятое место в стране по экспортному потенциалу. На выставке мы постарались представить наши новые проекты, которые реализуются в генетике, семеноводстве», - сказал губернатор.

В числе крупных подмосковных проектов — первая в стране лаборатория геномной селекции, которую запустила компания «Мираторг». Также — первый селекционно-семеноводческий центр по промышленному производству семян томата. Проект реализует «Эко-культура» в Воскресенске.

«Видим, что компании, занимающиеся наукой, в девяти случаях из десяти имеют успех. Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», - отметил губернатор.

Всего на стенде Подмосковья представлено тринадцать крупных инвестпроектов с общим объемом инвестиций около 50 миллиардов рублей. Среди них — комплекс по производству сухих молочных смесей-заменителей грудного молока в Можайске, производство куриного яйца в Кашире, завод по выпуску энтерального питания в Истре. Большинство проектов реализуют в 2024-2026 годах. Это позволит создать 1,8 тысячи рабочих мест.

«Я знаю, насколько системно Московская область занимается аграрной наукой, семеноводством, генетикой, животноводством. Хочу пожелать дальнейшего успеха в этой работе», - сказал Мишустин.

Сейчас Подмосковье является лидером в стране по производству сыра, сладостей, кормов для домашних животных, кисломолочных продуктов, мороженого, мясных консервов. В планах — выйти на первое место по овощам защищенного грунта. В Подмосковье были оптимизированы условия для бизнеса и увеличен объем инвестиций в строительство и модернизацию сельхозпредприятий.