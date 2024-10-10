Андрей Воробьев представил Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере АПК
Фото: [Константин Семенец]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства. На мероприятии был организован стенд Подмосковья, который демонстрирует достижения региона.
«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем пятое место в стране по экспортному потенциалу. На выставке мы постарались представить наши новые проекты, которые реализуются в генетике, семеноводстве», - сказал губернатор.
В числе крупных подмосковных проектов — первая в стране лаборатория геномной селекции, которую запустила компания «Мираторг». Также — первый селекционно-семеноводческий центр по промышленному производству семян томата. Проект реализует «Эко-культура» в Воскресенске.
«Видим, что компании, занимающиеся наукой, в девяти случаях из десяти имеют успех. Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», - отметил губернатор.
Всего на стенде Подмосковья представлено тринадцать крупных инвестпроектов с общим объемом инвестиций около 50 миллиардов рублей. Среди них — комплекс по производству сухих молочных смесей-заменителей грудного молока в Можайске, производство куриного яйца в Кашире, завод по выпуску энтерального питания в Истре. Большинство проектов реализуют в 2024-2026 годах. Это позволит создать 1,8 тысячи рабочих мест.
«Я знаю, насколько системно Московская область занимается аграрной наукой, семеноводством, генетикой, животноводством. Хочу пожелать дальнейшего успеха в этой работе», - сказал Мишустин.
Сейчас Подмосковье является лидером в стране по производству сыра, сладостей, кормов для домашних животных, кисломолочных продуктов, мороженого, мясных консервов. В планах — выйти на первое место по овощам защищенного грунта. В Подмосковье были оптимизированы условия для бизнеса и увеличен объем инвестиций в строительство и модернизацию сельхозпредприятий.
«У нас есть «Сырная долина», где разместили свои производства три ведущие российские компании. Сыворотка, которая образуется при производстве сыра, очень ценна, но технологический уровень ее переработки у нас был недостаточен. И вот сейчас в Подмосковье реализуется инвестиционный проект, который позволит нам иметь огромный рынок для экспорта молочной сыворотки», - добавил губернатор.