Губернатор Подмосковья: кампус для преподавателей Технолицея имени Долгих в Истре откроют к началу учебного года

К началу нового учебного года в Технолицее имени В. И. Долгих в Истре откроют кампус для преподавателей, к концу 2024 года — введут еще два кампуса для учащихся. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, который проверил ход проведения работ.

«Мы сдали Технолицей в прошлом году. С этого момента численность учащихся увеличилась почти в два раза. И дальше будет расти. Очень важно в трех наших флагманских образовательных центрах обеспечить проживание не только ребят, но и учителей, потому что мы заинтересованы в привлечении самых лучших, одаренных педагогов», — сказал губернатор.

По его словам, номера в кампусе для преподавателей выполнили с учетом современных требований. Он будет рассчитан на 50 мест. В здании расположатся 37 одно-, двух- и трехместных номеров, где будут жить педагоги и члены их семей, приехавшие в Подмосковье из Англии, США, Аргентины, ЮАР, России и не только.

«В кампусе будут расположены полноценные квартиры с кухнями, с посудомоечными машинами, плитами — все под ключ. Наша задача — создать такие условия, чтобы коллеги чувствовали себя как дома», — отметил замдиректора Технолицея Максим Никифоров.

В новом учебном году в образовательном учреждении будут учиться 707 школьников и 243 дошколят. Для детей из других регионов на его территории организуют отдельные кампусы, рассчитанные на 96 и 112 человек. Там появятся жилые помещения, комнаты для приема пищи, учебные зоны и медблок. Ученики смогут изучать программирование, робототехнику, киберспорт, экономику, менеджмент, информационную безопасность и не только.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.