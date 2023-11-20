Андрей Воробьев: тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания

Укомплектованность кадрами подмосковных учебных заведений стала одной из тем еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного Правительства и главами городских округов.

Глава региона отметил, что в Московской области растет количество учащихся, поэтому педагогические кадры особенно необходимы, и вопрос привлечения специалистов требует внимания.

«Количество школьников, количество школ у нас неизменно растет. Еще раз подчеркиваю, тема кадров в сфере образования также выходит на очень заметные позиции», — напомнил губернатор.

Андрей Воробьев подчеркнул, что необходим постоянный и эффективный поиск. Результаты должны быть в каждой территории.