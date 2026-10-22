Губернатор Подмосковья: «Мы видим большой запрос на выездные администрации»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках «Прямого разговора» рассказал о важности коммуникации с жителями и востребованности выездных администраций.

«Очень важно регулярное общение, мы видим большой запрос на выездные администрации, где можно задавать острые, насущные вопросы. Поэтому понимаем, насколько важен, в том числе и сегодняшний наш разговор, наш эфир. И я очень надеюсь, что эта работа заметна. Ведь всегда приятно жить в городе, в поселке, где ты можешь получить поддержку, где ты можешь подключить отклик от власти, от тех, кто обеспечивает тебе тот или иной сервис, образование, здравоохранение, ЖКХ», — сказал губернатор.

Воробьев отдельно отметил важность работы с управляющими компаниями. По его словам, эта тема всегда чувствительна, так как от качества работы таких организаций зависит настроение жителей.

«Все это понимаем. Это сложная, но интересная задача, которую мы обязательно будем трансформировать вместе с нашими дорогими и уважаемыми жителями. Хочу пожелать всем хорошего дня. Мы на связи», — заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках «Прямого разговора» рассказал о развитии сферы ЖКХ в регионе.