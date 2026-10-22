Губернатор Подмосковья в рамках «Прямого разговора» рассказал о развитии сферы ЖКХ в регионе
Андрей Воробьев рассказал о модернизации коммунальных объектов в Подмосковье
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках «Прямого разговора» рассказал о развитии сферы ЖКХ и модернизации коммунальных объектов в регионе.
Глава региона отметил, что в области реализуется масштабная программа по обновлению жилищно-коммунального хозяйства, на которую ежегодно направляют около ₽150 млрд.
«Эта программа касается каждого дома и каждого городского округа. Мы модернизируем котельные. Пришло время делать это более интенсивно. Новые технологии позволяют более новое оборудование ставить, поэтому мы из 2,7 тыс. котельных в этом году порядка 500 обновили», — рассказал Воробьев.
Второе направление программы — сети, магистральные и распределительные. Их также активно меняют во всех округах.
«Наша задача — справиться за достаточно короткий период, когда мы не подаем отопление. В каждом городе такая программа реализуется», — отметил губернатор.
Третье направление — это автоматизация коммунальных объектов. Воробьев напомнил, что котельные и центральные тепловые пункты региона активно оснащают датчиками.
«На каждой котельной сегодня стоит пять датчиков. На ЦТП тоже стоят датчики. Это позволяет нам в цифре, с помощью ИИ видеть какие-либо отклонения, а значит — более оперативно реагировать на аварии, которые в любом случае будут случаться. Задача — их быстро устранить», — подчеркнул губернатор.
Помимо этого, в области активно реализуется федеральная программа по строительству очистных сооружений.
«У нас большие вызовы по воде на следующие три года. По теплу мы практически завершаем программу такого прорыва. Больше будет уже за счет тарифа поддерживаться ремонт. А вот вода — это вызов, который предполагает очень масштабные инвестиции, в том числе для подачи воды из других регионов, в частности Владимира», — сказал губернатор.
Работа по модернизации коммунальных объектов проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке коммунальных служб к зиме.