Губернатор Подмосковья в рамках «Прямого разговора» рассказал о развитии сферы ЖКХ в регионе

«У нас большие вызовы по воде на следующие три года. По теплу мы практически завершаем программу такого прорыва. Больше будет уже за счет тарифа поддерживаться ремонт. А вот вода — это вызов, который предполагает очень масштабные инвестиции, в том числе для подачи воды из других регионов, в частности Владимира», — сказал губернатор.