Воробьев рассказал о строительстве нового спортивного центра в Химках

В Химках построят Спортивный центр на озере Круглое, в котором будут готовить новое поколение профессиональных футболистов, учреждение станет новой базой ЦСКА. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Первый камень комплекса мы заложили сегодня вместе с замруководителя Администрации Президента Максимом Орешкиным, президентом клуба Евгением Гинером, тренерским составом прославленного клуба, нашими именитыми футболистами — Игорем Акинфеевым и Аланом Дзагоевым и будущими чемпионами — воспитанниками наших подмосковных клубов», — написал губернатор.

В новом спортцентре вместе со звездами футбола будут тренироваться члены подмосковной сборной, стажировку смогут проходить региональные тренеры. В его состав войдут четыре футбольных поля, трибуны, медицинский центр, гостиница, спортзалы и зоны отдыха. Его достроят в 2028 году.

Воробьев отметил, что ЦСКА уже сотрудничает с пятью спортивными школами, расположенными в Наро-Фоминске, Домодедово, Одинцово, Балашихе и Ногинске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.