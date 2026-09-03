Губернатор Подмосковья: Одна из главных задач ЮЛА — вывести транзит из городов на скоростную магистраль

В Подмосковье полностью запустили Южно‑Лыткаринскую автодорогу (ЮЛА). Губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин дали старт рабочему движению по участку протяженностью 7,2 км от А-105 до Володарского шоссе. В мероприятии также принял участие депутат Госдумы Роман Терюшков.

«По сути, это полноценный дублер порой сильно загруженного МКАД, который обеспечит и развитие экономики, и совершенно иное качество жизни для ряда крупных округов Подмосковья — Люберец, Балашихи, Лыткарина, Ленинского, Подольска, Домодедова. Хочу от души поблагодарить за то, что на всех этапах реализации проекта нас сопровождало Правительство Российской Федерации в рамках масштабной президентской программы», — сказал губернатор.

Он отметил, что в рамках реализации проекта было построено более 60 сложных технологичных инженерных сооружений, в том числе мост через Москву-реку. Также возвели подземный тоннель в Видном, 10 транспортных развязок и шесть пешеходных переходов. На всем объекте было задействовано более 2,9 тыс. человек и более 650 единиц техники.

«Для нас особенно важно, что часть потока, в том числе грузового, уйдет с дорог внутри населенных пунктов», - подчеркнул глава региона.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

Трасса проходит через четыре округа — Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиху. Она возьмет на себя до 30% транзитного транспорта, разгрузит не только кольцевую дорогу, но и другие ключевые магистрали ‒ М‑2 «Крым», М‑4 «Дон», М‑5 «Урал», А-105, Варшавское и Каширское шоссе. Также улучшится транспортная доступность аэропортов Домодедово и Жуковский.

«Это важнейший элемент транспортного каркаса столичной агломерации, который позволит перераспределить транзитные потоки и снизить многолетнюю перегрузку юго-восточных участков кольцевой дороги. (…) Строительство таких объектов — основа для выполнения задачи по повышению качества жизни в опорных населенных пунктах к 2030 году»,— отметил Марат Хуснуллин.

ЮЛА — крупнейший концессионный проект Подмосковья. Строить трассу начали в августе 2022 года. В феврале 2025-го открыли первый участок — от Варшавского шоссе с развязкой на М-2 «Крым». Затем поэтапно ввели остальные: от Каширского шоссе до А-105, от Володарского шоссе до Новорязанского шоссе, от Новорязанского шоссе до Егорьевского шоссе, от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток», от ЖК «Видный город» до Каширского шоссе и сегодняшний в Балашихе.

«Новая дорога становится полноценным дублером МКАД на ее самом перегруженном участке. Любой автомобилист знает, скольких нервов и времени стоил раньше проезд от Домодедова до Волгоградского проспекта или Носовихинского шоссе. Запуск ЮЛА разгрузит кольцевую автодорогу и обеспечит комфортный, быстрый проезд для жителей Лыткарина, Люберец, Балашихи, Видного и многих других населенных пунктов», - отметил Терюшков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одним из главных смыслов ЮЛА является создание связи между городами региона.