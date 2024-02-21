Губернатор Подмосковья: новый водовод в Люберцах обеспечит чистой питьевой водой более шестидесяти тысяч жителей

В августе 2024 года в подмосковных Люберцах запустят водовод, который позволит обеспечить чистой питьевой водой почти 65,5 тысячи жителей округа. Соглашение о его строительстве между Правительством Московской области и АО «Мосводоканал» подписали в 2021 году, сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход проведения работ на объекте.

«С» мэром Москвы [Сергеем Собяниным] мы реализуем программу по взаимному партнерству во всех важных направлениях — и транспорт, и объекты инфраструктуры. Несколько лет назад подписали соглашение с «Мосводоканалом». Этот большой проект позволит обеспечить качественной водой порядка 87,5 тысячи человек. I этап завершим уже в августе этого года, после чего положительные изменения почувствуют 65 тысяч жителей Томилино. Ну, а дальше приступим к реализации следующего этапа», — сказал губернатор.

Он также поблагодарил рабочих, которые реализуют проект, а также их руководство. В ходе I этапа будет построено пять километров водовода от поселка Томилино до новостроек, что к осени позволит обеспечить водой ЖК «Тройка РЭД», п. Прерий, ЖК «Жилино-1», ЖК «Жилино-2», ЖК «Жилино-3», ЖК «Томилино-1» и ЖК «Томилино-2». Готовность объекта составляет 70%.

В ходе II этапа рабочие построят еще два километра водовода от новостроек до поселков Мирный и Октябрьский, работы завершат к весне 2025 года. Отметим, что за 10 лет в рамках нацпроекта «Чистая вода» показатель обеспеченности чистой водой в Подмосковье вырос с 83,2% до 94,49%. Этому способствовало строительство и модернизация ВЗУ, водоводов, станций водоочистки и водоподготовки. В этом году планируют построить и обновить еще 51 объект питьевого водоснабжения.

Ранее Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.