Губернатор Подмосковья поручил главам округов тщательно следить за работой котельных

Вопрос отопления в многоквартирных домах и социальных объектах в период морозов стал одной из основных тем совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов. Глава региона поручил руководителям городских округов внимательно следить за работой ведомственных котельных на своих территориях.

«Везде, у кого есть ведомственные котельные, имейте ввиду, что чаще всего это потенциальная угроза. Не всегда, я не хочу бросать камень в каждую частную компанию. Но особенно, когда нет партнерства, контакта как в Подольске, это представляет угрозу», — сказал Воробьев.

Он напомнил, что сейчас в Солнечногорске также есть котельная, которая перешла региону от Министерства обороны и в данный момент там идут работы по ее восстановлению.

Напомним, ранее стало известно, что в микрорайоне Климовск городского округа Подольск без отопления остались свыше 170 многоквартирных домов. Такая ситуация возникла из-за сбоя в работе котельной закрытого режимного предприятия «Климовский патронный завод» ЗАО «КСПЗ», сотрудники которого не смогли справиться с ситуацией.

Ранее Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.