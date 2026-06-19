Власти Подмосковья помогут всем жителям, которых затронула атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«К сожалению, из-за последствий вчерашней атаки БПЛА в Раменском во время пожара погибла 8-летняя девочка. В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой, женщина не пострадала. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Мы окажем семье всю необходимую помощь и поддержку. Сейчас наша задача — помочь всем, кого затронула эта атака, и как можно быстрее устранить ее последствия», — написал он.

По его словам, в результате атаки повреждения получили 18 многоквартирных домов. 13 из них расположены в Котельниках, два — в Люберцах, по одному — в Раменском, Жуковском и Балашихе. Оценкой восстановительных работ и ремонтом занимаются специалисты Управления технического надзора капитального ремонта. Совместно с Фондом капитального ремонта будут определены подрядчики для восстановления объектов.

Воробьев добавил, что незначительными повреждениями займутся муниципалитеты и управляющие компании. Он подчеркнул, что все пострадавшие получат компенсационные выплаты.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.