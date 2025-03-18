Губернатор Подмосковья встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с руководителями муниципальных отделений Ассоциации ветеранов специальной военной операции в региональном филиале Госфонда «Защитники Отечества». Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Она заработала в феврале и объединила всех, кто помогает семьям бойцов, решает вопросы с трудоустройством героев, вернувшихся с фронта. Президент [России Владимир Путин] сделал акцент на том, что внимание, помощь и взаимодействие с ветеранами СВО должны строиться на системном подходе и едином стандарте», — подчеркнул губернатор.

По его словам, участникам СВО и их семьям в регионе предоставляют около 30 мер поддержки. Среди них — протезирование, трудоустройство, обучение, бесплатные кружки для детей и не только. Воробьев отметил, что решить вопросы с выплатами и реабилитацией военные могут в Госфонде «Защитники Отечества», помощь там получили уже более 20,8 тыс. человек. Помимо этого, в регионе есть центры поддержки и соцкоординаторы.

Губернатор добавил, что в Подмосковье насчитывается три центра реабилитации для участников СВО — «Ясенки» в Подольске, «Протэкс-центр» в Коломне и Центр им. Мещерякова в Сергиевом Посаде. В марте по поручению президента была запущена региональная образовательная программа «Герои Подмосковья».

Ранее Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.