Губернатор Подмосковья обсудил поддержку аграриев с зампредом правительства России Патрушевым
Фото: [Соцсети губернатора МО]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с заместителем Председателя Правительства России Дмитрием Патрушевым. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
Он уточнил, что ходе встречи они обсудили реализацию федерального проекта «Чистая страна», а также поддержку подмосковных аграриев.
«У Московской области давно сложились теплые и партнерские отношения с куратором блока, куда входит Министерство природных ресурсов и Министерство сельского хозяйства», — написал Воробьев.
Губернатор подчеркнул, что это способствует успешной реализации федерального проекта, а также позволяет оказывать поддержку фермеров, сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Ранее Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.