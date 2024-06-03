Губернатор Подмосковья обсудил поддержку аграриев с зампредом правительства России Патрушевым

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с заместителем Председателя Правительства России Дмитрием Патрушевым. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Он уточнил, что ходе встречи они обсудили реализацию федерального проекта «Чистая страна», а также поддержку подмосковных аграриев.

«У Московской области давно сложились теплые и партнерские отношения с куратором блока, куда входит Министерство природных ресурсов и Министерство сельского хозяйства», — написал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что это способствует успешной реализации федерального проекта, а также позволяет оказывать поддержку фермеров, сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Ранее Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.