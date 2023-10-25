Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках онлайн-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным отметил важность запуска в работу селекционно-племенного комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Глава региона отметил, что предприятие запустили за 14 месяцев. С сотрудниками обсудили наиболее актуальные вопросы для обеспечения всего необходимого для эффективной работы комплекса и автоматизации его процессов.

Благодаря работе комплекса в семилетней перспективе планируется обеспечить импортозамещение продукции в объеме 25%, отметил губернатор.

«Поэтому все проекты, которые направлены на технологии, очень важны для обеспечения продовольственной безопасности», - сказал Воробьев.

Он напомнил, что в этом месяце в регионе при поддержке Минсельхоза и правительственных программ были открыты две крупные молочные и животноводческие фермы, соответствующие мировым стандартам.

«Я хочу лишь подтвердить и подчеркнуть важность работы в совместном ключе с Правительством, с Минсельхозом по всему, что направлено на развитие технологий — селекция, генетика — во всех сферах агропромышленного комплекса», - сказал губернатор.

Он добавил, что у Подмосковья три Ордена Ленина, два из которых — за передовое развитие сельскохозяйственной сферы.

«Поэтому хочу поблагодарить за поддержку и очень надеюсь, что и дальше мы будем проекты реализовывать», - заключил Воробьев.

Ранее глава региона открыл в Волоколамске первую очередь животноводческого комплекса «ТиЭйч-Рус Милк Фуд».