Губернатор Подмосковья обсудил с председателем Госдумы законодательные решения в сфере ЖКХ

Политики обсудили вопросы социально-экономического развития Подмосковья, передает пресс-служба нижней палаты парламента.

Еще одной темой встречи Андрея Воробьева и Вячеслава Володина стали законодательные решения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, уточнили в Государственной думе.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Красногорск, где проверил ход строительства нового детского клинического центра.