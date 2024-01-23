Губернатор Подмосковья обсудил с председателем Госдумы законодательные решения в сфере ЖКХ
Фото: [duma.gov.ru]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и спикер Госдумы Вячеслав Володин провели рабочую встречу.
Политики обсудили вопросы социально-экономического развития Подмосковья, передает пресс-служба нижней палаты парламента.
Еще одной темой встречи Андрея Воробьева и Вячеслава Володина стали законодательные решения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, уточнили в Государственной думе.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Красногорск, где проверил ход строительства нового детского клинического центра.