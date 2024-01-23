Андрей Воробьев: В начале лета в Красногорске откроют Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в подмосковный Красногорск с рабочим визитом, и проверил ход строительства Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля. Он также пообщался с руководителями отделений медучреждения, которые сейчас занимаются подбором врачей в команду.

«Материалы, современные технологии, которые применяются, проектировщики, грамотное техзадание — все это очень важные слагаемые, благодаря которым в марте–апреле стройка здесь завершится. Еще 2 месяца нужно, чтобы установить оборудование и сделать пуско-наладку. Это хлопотный процесс, но я уверен, что мы с ним справимся», — сказал Андрей Воробьев.

Также губернатор добавил, что особое внимание сейчас уделяется подбору высококвалифицированных кадров. В клиническом центре 28 профилей медпомощи. Здесь будут работать около 400 врачей и 600 медсестер, сейчас проводятся собеседования. С февраля уже начнется прием в штат. Средний медперсонал пройдет онлайн-обучение современным стандартам работы на базе подмосковных колледжей.

«Мы привлекаем ведущих специалистов страны — лидеров в педиатрии, и в хирургическом профиле, и в терапевтическом. Сочетание высокого профессионализма и оборудования на уровне лучших мировых стандартов — это колоссальный прорыв и в диагностике, и в лечении для области, — рассказала главврач Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Примечательно, что на сегодняшний день готовность объекта составляет уже более 80 процентов. Уже идет монтаж внутренних инженерных сетей, отделка помещений, устройство фасадов и кровли. Чуть менее полутора тысяч работников трудятся в 2 смены, чтобы завершить строительство Детского клинического центра в срок. Сейчас ведется реконструкция подъезда к госпиталю. Работы планируют завершить в апреле. Кроме того, здесь сделают пешеходные зоны, три парковки на 236 мест и автобусные остановки.