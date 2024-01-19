Губернатор Подмосковья обсудил состояние электросетей в регионе с министром энергетики России

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил состояние электросетей и электроснабжение в регионе с министром энергетики России Николаем Шульгиновым. Об этом Воробьев сообщил в своих социальных сетях.

«Многие выезжают на праздники в деревни, СНТ, коттеджные поселки, некоторые живут за городом круглый год, все это предполагает регулярное потребление электричества. Происходит перегруз на сетях — они работают на пределе возможностей, электричество скачет», — написал он.

По словам губернатора, в январе в регионе произошло несколько аварий, которые привели к проблемам с электричеством и отразились на жизни 43 тысяч жителей. Основными проблемными являются поселки в Чехове и Раменском, уточнил он. Для решения проблемы и увеличения мощностей «Россети Московский регион» планируют построить три новых питающих центра — один в Чехове и два в Раменском.

«Нам важно, чтобы аварийных ситуаций с электричеством не возникало и в других наших округах, поэтому будем работать на перспективу вместе с федеральным правительством», — отметил Воробьев.

Глава Минэнерго России, в свою очередь, добавил, что в этой работе важно смотреть на перспективу и делать выводы, чтобы не допустить повторения ситуации.

«Необходимо выработать подходы, выявить центры роста нагрузок, определить места комплексной застройки, где будет другой уровень потребления. Важно понять всю картину, которая нас ждет через 10 лет, чтобы определить, нужна там генерация, подстанция или сеть», — сказал Шульгинов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.