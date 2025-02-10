Губернатор Подмосковья осмотрел новое здание физмат-лицея в Сергиевом Посаде

Губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел новое здание физико-математического лицея в Сергиевом Посаде, который открылся в микрорайоне Семхоз открыл в начале учебного года, и пообщался с учениками, их родителями и учителями. Лицей стал лидером регионального рейтинга лучших школ 2024 года, губернатор зашел к одиннадцатиклассникам на урок физики, к пятиклассникам на математику, а также в информационно-библиотечный центр, где проходило занятие по астрономии.

«Надеюсь, что традиции Сергиево-Посадского физико-математического лицея, которые были заложены основателями, получилось сохранить. У него всегда были очень хорошие результаты, преподаватели, которые позволяли детям реализовывать самые смелые мечты — ребята поступали в лучшие вузы. Наша задача — и дальше поддерживать школу, чтобы каждый, кто хочет и может учиться по более сложной программе, имел такую возможность», — сказал губернатор.

Он также поблагодарил команду педагогов, которые работают с детьми. В новом корпусе школьники углубленно изучают математику, физику, информатику и биологию. Для них обустроили учебные классы, мастерские и лаборатории, библиотечно-информационный центр с ИТ-зоной, а также спортивный и актовый залы. Учащимся рассказывают, как управлять БПЛА, создавать WEB-сайты, преподают финансовую аналитику и не только.

В 2024 году среди выпускников образовательного учреждения было 15 медалистов, а также 11 стобалльников по математике и физике. Многие из них поступили в МГУ, МФТИ, Московский институт электронной техники и другие вузы.

«Я сейчас в 9 классе. Захотелось поступить сюда, потому что люблю физику, математику, а тут больше возможностей для углубленного изучения этих предметов, больше часов, даже есть экспериментальная физика. Мы учимся обработке данных, погрешности измерения. Это очень пригодится на Всероссийской и других олимпиадах», — поделился девятиклассник Михаил Глазунов.

В числе учителей находятся пять почетных работников общего образования, молодые специалисты, а также эксперты ОГЭ и ЕГЭ по разным предметам. Многие из них получают региональные меры поддержки.

В мае 2024 года родители учеников попросили губернатора увеличить количество и частоту маршрутов общественного транспорта, следующего к новому корпусу лицея. К его открытию в округе продлили маршрут 14к «Капитолий — школа 14». Кроме того, за маршрутом № 55 «Сергиев Посад — Абрамцево» закрепили два автобуса большого класса. Школьники также могут воспользоваться маршрутом 76к.

Ранее Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.