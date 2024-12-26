Губернатор Подмосковья встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана, которые посетили Гимназию им. Е. М. Примакова в рамках развития международного сотрудничества региона с Ташкентской областью в сферах культуры и образования. На встрече также присутствовал Полномочный Посол Республики Узбекистан в России Ботиржон Асадов.

«Весной наши президенты проводили большое мероприятие в Ташкенте, цель которого — найти общие интересы и в экономике, и в искусстве, и в культуре, и в образовании. Московская область подписала тогда соглашения о сотрудничестве по ряду направлений. Но мы считаем, что и наши дети также должны знакомиться, общаться. Поэтому решили сделать так, чтобы ребята из Узбекистана смогли приехать к нам, а подмосковные дети — посетить хлебосольную и гостеприимную Республику Узбекистан», — сказал губернатор.

В Подмосковье приехали 40 ребят в возрасте от 15 до 17 лет, а также семь педагогов. Для них была организовали мастер-классы, практикумы, деловые игры и экскурсии по Подмосковью и Москве. В ходе беседы они задали Андрею Воробьеву различные вопросы, в том числе о его хобби.

«Я стараюсь регулярно уделять время спорту. Раньше это были хоккей и футбол, сейчас — плавание, бег. Мне нравится много читать — это в основном книги, связанные с управлением, историей, на философские темы. С удовольствием смотрю хорошие фильмы», — ответил губернатор.

Гости пробудут в регионе пять дней. Они уже посетили Технопарк им. П. Л. Капицы, Одинцовский «Десятый лицей», экскурсию в Музее техники Вадима Задорожного в Красногорске и не только.

«Спасибо Андрею Юрьевичу Воробьеву, Гимназии имени Примакова за это приглашение. Сотрудничество с Московской областью занимает особое место для Узбекистана во многом благодаря активной позиции губернатора», — отметил Ботиржон Асадов.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.