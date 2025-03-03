Губернатор Подмосковья открыл стратегическую сессию на тему трансформации сферы ЖКХ в регионе

«Жилищно-коммунальное хозяйство — широкое понятие, но сегодня акценты мы сделаем на теплоснабжении и всем, что связано с водой», - сказал глава региона.

Как было отмечено в рамках сессии, одной из ключевых задач является подбор кадров: в муниципалитетах и ресурсоснабжающих организациях должны работать высокопрофессиональные специалисты.

«Думать, что без профессионального человека у тебя на территории программа будет качественно выполнена — весьма наивно. Необходим специалист, который обладает соответствующими компетенциями и вместе с главой реализует план мероприятий», - отметил Воробьев.

Губернатор также подчеркнул, что больше значение имеет руководство ресурсоснабжающих организаций. Таких компаний в области более 600. Для них был создан единый стандарт работы. В муниципальных РСО, УК и регоператорах Подмосковья работают 75 тыс. человек. Для них необходимо создавать достойные условия труда.

Также важными задачами являются ликвидация административных барьеров, цифровизация и использование ИИ-технологий. В Подмосковье обсуждают возможность создания Центра управления ЖКХ, который позволит проактивно реагировать на внештатные ситуации.

«Мы не говорим просто о создании цифровой диспетчерской службы. Центр управления ЖКХ — это более широкое понятие, в него будут стекаться все данные, которые мы планируем получать с объектов жилищно-коммунального хозяйства, сетей, от жителей. И дальше уже с этими данными будем работать с помощью определенных систем и алгоритмов», - рассказал глава Министерства ЖКХ региона Кирилл Григорьев.

В Подмосковье реализуется самая масштабная в стране программа по модернизации теплоснабжения. Сейчас строят и ремонтируют более 200 котельных и 600 км теплосетей. Все объекты должны быть готовы к отопительному сезону. Важным нововведением этого года стала трансформация подходов к реализации мероприятий в сфере теплоснабжения. По каждому проекту разработан индивидуальный график.

Новые подходы требуются и в части водоснабжения и водоотведения. Подмосковье принимает участие в масштабной федеральной программе, направляет значительные ресурсы на мероприятия по сетям, ВЗУ, очистным сооружениям, коллекторам. В ближайшие три года планируется провести работы на более чем 500 объектах.

В ходе сессии организовали интерактивные тренинги по пяти тематикам: «Проектное управление в реализации госпрограмм», «Центр управления ЖКХ», «Трансформация управления финансово-хозяйственной деятельностью РСО с применением механизмов стандартизации и автоматизации», «Стандарты эффективной работы РСО», «Методика оценки и KPI управленческих кадров отрасли».

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев дал поручение держать на контроле ход модернизации системы водоснабжения в регионе.