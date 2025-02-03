Губернатор Подмосковья призвал держать на контроле ход модернизации системы водоснабжения

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с правительством региона и главами городских округов призвал держать на контроле ход работ по модернизации сетей водоснабжения и водоотведения.

«Нам важно организовать штаб, четко понимать объем задач на 2025 год. Ну и, конечно, каждому, кто отвечает и на местах, и в региональном правительстве, необходимо сопровождать все этапы этой программы», - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что контроль обязателен и в части работы по модернизации очистных сооружений. Работы на большинстве из них ведутся в рамках федеральной программы.

«Здесь тоже крайне важно — не допустить задержек по срокам», - сказал губернатор.

В Подмосковье в рамках модернизации систем водоснабжения и водоотведения сформирована 4-летняя госпрограмма и утверждены 92 инвестпрограммы. В области проведут инвентаризацию всех объектов и сетей, составят их рейтинг в зависимости от степени износа, числа аварий и жалоб жителей. После этого будут приняты решения о сроках проведения работ. Инвентаризацию завершат к маю.

В водоканализационную систему Подмосковья входит 5 тыс. объектов водоснабжения, 2,5 тыс. объектов водоотведения и 32 тыс. км сетей. Их обслуживают около 450 ресурсоснабжающих организаций.

С 2014 года в регионе модернизировали более 450 объектов водоснабжения. До конца 2028 года планируется провести работы на более чем 300 объектах. Также модернизировали 30 крупных инженерных сооружений по водоотведения. За четыре года обновят около 100 сооружений.

В рамках программы «Чистая вода» с 2014-го по 2024-й годы в Подмосковье ввели 459 ВЗУ, обеспечив чистой водой 2 млн жителей.