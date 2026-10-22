Губернатор Подмосковья отметил важность поддержания порядка в новых парках и лесопарках

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках «Прямого разговора» рассказал о благоустройстве общественных пространств в регионе и отметил важность поддержания порядка в новых парках и лесопарках.

По словам губернатора, в области реализуется масштабная программа по благоустройству. В числе знаковых проектов — Центральный парк в Щелково, ЛиАЗ парк в Ликино-Дулево, Летний парк Малаховки, Богородский бульвар в Ногинске и центр Истры. Также активно строят лесопарки. С 2021 открыли 46 таких объектов. В программе текущего года — 11.

«Наша задача, наверное, уже сейчас потихонечку тормозить со строительством новых лесопарков. Мы, как и обещали, построили их даже не 50, а под 60. Теперь очень важно наполнить их содержанием, поддерживать там порядок, чистоту, своевременно менять все то, что делает пребывание там комфортным — лавочки, туалет, возможность покушать, возможность взять на прокат инвентарь, велосипед это или лыжи, иметь возможность групповых занятий, „Активное долголетие“ это или индивидуальная тренировка», — отметил губернатор.

Воробьев добавил, что благоустройство территорий очень высоко и положительно оценивается жителями региона. На следующий год запланирована большая программа, в том числе по городским территориям — отмечается запрос на благоустройство, обновление скверов и площадей.

Работа по обновлению территорий проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о выполнении плана благоустройства дворов.