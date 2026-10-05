Губернатор Воробьев рассказал о выполнении плана благоустройства дворов

План благоустройства дворовых территорий в Подмосковье выполнили на 91%. Обновление дворов и ремонт пешеходных коммуникаций губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил на еженедельном совещании с руководящим составом правительства Московской области и главами округов.

«И по обращениям жителей в ЦУР, и по наказам, полученным в рамках предвыборной работы в муниципалитетах, мы видим, что есть заметный запрос на благоустройство дворовых территорий. В этом году планируем привести в порядок более 1 тыс. пешеходных дорожек, обновить асфальтовое покрытие по 705 адресам, комплексно благоустроить 425 дворов», — сказал губернатор.

По его словам, в программу входят более 2,1 тыс. объектов, до середины ноября все мероприятия должны быть завершены. В регионе отремонтировано на 150 тыс. кв. м больше дорожного покрытия во дворах, чем за аналогичный период 2025 года.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко уточнил, что работу ведут по трем направлениям: ремонт асфальта картами, пешеходные дорожки и комплексное благоустройство дворов. По его словам, ремонт картами выполнен полностью: охвачены все 705 адресов.

Например, покрытие обновили в рабочем поселке Дрожжино Ленинского округа на улице Южной (д. 9, 11, 11к2, 13, 14, 15, 15к1), в Серпухове на улице Ворошилова (д. 141, 143, 145) и так далее.

В части создания и ремонта пешеходных коммуникаций программа выполнена на 95%. В этом году больше всего объектов охвачено в округах Балашиха, Химки и Одинцовский. В приоритете обустройство тех маршрутов, которыми уже пользуются жители — к школам, детским садам, больницам, спортивным комплексам, остановкам и так далее.

В рамках комплексного благоустройства дворовых территорий ремонтируют проезды и тротуары, обустраивают парковки, водоотведение, устанавливают лавочки и урны, проводят озеленение, полностью меняют бортовые камни. Готовность объектов в регионе — 90%, завершить благоустройство в планах до 15 ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.