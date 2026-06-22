Губернатор Подмосковья отметил важность создания Центра содержания территорий

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правительством региона и главами округов работу Центра содержания территорий. Он был создан для оперативного решения вопросов, связанных с поддержанием порядка во дворах.

«По аналогии с нашим ЖКХ-Центром в Центре по содержанию территорий мы объединили в одной команде представителей ЦУР, профильных подразделений, инспекторов и регоператоров. Всего — 31 специалист. Туда поступает вся информация — обращения жителей, данные о выходе дворников и техники, с камер, из соцсетей и цифровых систем», — отметил губернатор.

В основе работы нового центра — четыре принципа. Первый — мониторинг. Специалисты получают полную информацию о ситуации на местах и анализируют системные обращения жителей. Второй принцип — скорость принятия решений. На место оперативно отправляют бригады специалистов, а решение проблемы держат на контроле.

Третий принцип — профилактика нарушений. Специалисты отслеживают ситуацию через уличные камеры и мониторят соцсети, моментально реагируя на возникающие проблемы. Четвертый принцип — использование современных технологий. В распоряжении Центра — мощности ЦУР, ЖКХ-сканер, камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион», профильный чат-бот ТКО, платформа «Яндекс Вектор». Кроме того, в регионе продолжат устанавливать ИИ-камеры для выявления навалов мусора на контейнерных площадках. Они будут работать на солнечных батареях. Уже установлено 38 таких камер, до конца июля установят еще 62.

«В каждом блоке („ТКО“ и „Содержание территорий“) есть старший смены, его задача — получать первым сигналы о проблеме. Если в ЖКХ — это аварии, то здесь — невыход техники или дворников. В блоке „ТКО“ у нас сейчас размещены все сотрудники регоператоров, там обязательно присутствует и представители ЦУРа. А в блоке „Содержание территорий“ — наши инспекторы, которые курируют территории. В среднем на одного специалиста приходится 3-4 муниципалитета», — рассказал вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации контрольно-надзорной деятельности в регионе.