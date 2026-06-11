Губернатор Подмосковья рассказал о цифровизации контрольно-надзорной деятельности в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках заседания Комитета Госдумы РФ по контролю рассказал о цифровизации контрольно-надзорной деятельности в Подмосковье. Мероприятие на тему «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности. Вопросы взаимодействия бизнеса и власти» прошло в Доме Правительства региона.

«Понимаем, что сейчас время цифры, и стараемся ее внедрять. Ведь там, где цифра, там нет субъективизма, нет человеческого фактора. Традиционно самый большой объем надзора приходится на стройку, поэтому реализовали в отрасли сразу несколько умных решений. Кроме того, у нас работает Центр содействия строительству, который помогает бизнесу проходить все 57 согласований на федеральном и региональном уровне. Мы вносим достаточно большое количество важных законодательных инициатив. Хотел поблагодарить коллег из разных фракций за то, что всегда находим поддержку», - сказал губернатор.

Как отметил председатель Комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов, ранее в Госдуму внесли сводный доклад о государственном и муниципальном контроле в России в 2026 году. По его словам, это дает возможность провести анализ данных.

«Наша задача — поднастроить дальнейшую реформу: в 2026 году и в последующие периоды, а также скорректировать те предложения и заключения, которые поступают как от субъектов РФ (в частности, Московской области), так и от бизнеса. Почему это важно? Потому что контрольная и надзорная деятельность адресована именно туда. Реформа направлена на то, чтобы сделать контроль и надзор более эффективными — с точки зрения безопасности граждан и государства, а также эффективности бизнеса», - сказал он.

Заместитель гендиректора по экономике и финансам «ВПГ Лазеруан» Евгений Серков отметил, что предпринимателям требуется поддержка в части нормативно-правовых инициатив.

«Это, действительно, важно, потому что сейчас — это время, это наши ресурсы и т.д. А потерянное время равно потерянные деньги. Большое спасибо коллегам, что нас здесь собрали, дали возможность высказаться», - пояснил он.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев отметил, что с появлением новых технологических решений возможности контроля расширяются.

«Дистанционный контроль без контакта с подозреваемым снижает административную нагрузку и риски коррупции. Это делается в интересах общества, это и есть эффективность», - сказал он.

Губернатор Подмосковья рассказал о важности обеспечения безопасности граждан и поддержания порядка и чистоты на территориях.

«В свое время наша инициатива по контролю за строительными отходами была поддержана президентом, мы ее реализовали, спасибо Государственной Думе. Сейчас же видим запрос жителей на то, чтобы привлекать к ответственности тех, кто занимается вандализмом на улицах, совершает административные правонарушения, мусорит. Наша задача — его удовлетворить», - подчеркнул он.

В Подмосковье реализуется ряд проектов в части контроля строительной деятельности. Это «Нейроинспектор» для автоматической проверки документов, «Умная стройка» для мониторинга процесса, «Чистая территория» за контроля за порядком во дворах и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о преимуществах использования ИИ в управлении.