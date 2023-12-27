Губернатор Подмосковья ознакомился со стендом Тульской области на выставке «Россия»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ознакомился с Тульским стендом в рамках выставки «Россия». О своем визите на выставку он сообщил в социальных сетях.

«Здесь много активностей: головоломки и 3D-прогулки по интересным местам региона, игра по аналогии с крестиками-ноликами «Пряник или самовар?», интерактивные стенды, которые рассказывают о главных достопримечательностях Тульской области — музеи «Ясная Поляна», «Куликово поле», музейный квартал и Тульский кремль», - сообщил глава региона.

Для взрослых посетителей здесь обустроили специальное помещение, где можно поуправлять интерактивным комплексом «Панцирь-С1». Также все желающие могут попробовать раскрасить тульский пряник.

Ранее Воробьев сообщил, что на выставке-форуме в семьдесят пятом павильоне ВДНХ сегодня проходит День Подмосковья.