Губернатор Воробьев рассказал о Дне Московской области в рамках выставки «Россия»

На выставке-форуме «Россия» в 75-м павильоне ВДНХ сегодня проходит День Московской области, в рамках которого посетителей ждут лекции о регионе, выступления популярных артистов, викторины и розыгрыши призов, паблик-токи с участием молодежи. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своих социальных сетях.

Губернатор уточнил, что гостей стенда также ждут выступления советских и российских актеров театра и кино Евгения Миронова и Сергея Безрукова, советского и российского саксафониста Игоря Бутмана, кинорежиссера, актера, хореографа Егора Дружинина.

«Вместе с сыновьями удалось побывать и на моей малой Родине — на стенде Красноярского края. Пятиметровая статуя в образе Енисея — символ региона — рассказывает о крае, у нее бьется сердце. Что примечательно — образ скульптуры создал искусственный интеллект, он же генерирует подсветку», — добавил Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.