Губернатор Подмосковья озвучил новые кадровые назначения в областном Правительстве

Инна Федотова станет советником губернатора Московской области в ранге министра, Елена Волкова — главой Министерства жилищной политики Московской области. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в ходе совещания с руководящим составом правительства и главами округов.

Он отметил, что Инна Федотова в течение длительного времени работала в сфере жилищной политики.

«Сейчас она будет продолжать свою деятельность с акцентом на нюансы КРТ (комплексного развития территорий — Прим. ред.) в ранге советника-губернатора, в ранге министра. Задача, Ирина Аркадьевна, чтобы вы по-прежнему так же были заметны и результативны», — подчеркнул губернатор.

Воробьев также отметил, что Елена Волкова успешно организовывала процессы в ходе работы в Комитете по конкурентной политике Московской области. Он выразил надежду, что она продолжит эту деятельность и в министерстве. Андрей Воробьев также отметил, что Комитет по конкурентной политике возглавит Светлана Журавлева, которая занимала пост первого заместителя руководителя комитета.

Помимо этого, Воробьев отметил и другие изменения. Так, главой Шатуры с 10 июля стал Николай Прилуцкий, житель Московской области и уроженец Орехово-Зуевского округа. Губернатор отметил, что областное правительство занимается реализацией ряда важных мероприятий в Шатуре.

«Они касаются и ливневок, и благоустройства, и ЖКХ. Очень серьезная тема. Вы работали первым заместителем, знаете территорию. Очень рассчитываю, что команду, которую вы соберете, обеспечит еще и все, что связано с торгами и контрактными мероприятиями», — заключил Воробьев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.