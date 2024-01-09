Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев: Цифровизация сокращает время реагирования

Максимальная цифровизация процессов получения жалоб от жителей на внештатные ситуации и реакции на них должна стать нормой для Подмосковья. Об этом вовремя совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что сегодня обратная связь с жителями играет ключевую роль. Она позволяет быстро реагировать на возникающие проблемы и цифровизация в этом вопросе необходима.

«Система коммуникации у нас есть двухканальная. Потому что два канала позволяют убедиться в серьезности проблемы. Первое — это чаты и звонки, второе — это система ЕДДС. Соответствующие поручения я дал блоку ЖКХ по обязательной углубленной цифровизации этих процессов. Потому что цифровизация позволяет нам сокращать время реагирования (на жалобы жителей — Прим. ред.)», — отметил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что вопросом цифровизации в этом направлении должны заняться не только отраслевые ведомства, но и главы, многие из которых пока игнорируют такую форму работы.