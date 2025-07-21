Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с правительством Московской области и главами округов отметил важность перевода общих собраний собственников жилья в электронный формат. По его словам, это позволит повысить прозрачность собраний и сэкономить время жителей.

«Электронное голосование — это гарантия честности, прозрачности каждого серьезного решения, будь то смена управляющей организации МКД или благоустройство двора», — сказал Воробьев.

Сейчас в Подмосковье насчитывается 54 тыс. многоквартирных домов. В этом году в онлайн-формат планируется перевести первую половину домов, а в 2026-м — оставшиеся дома. Губернатор поручил главам округов активно информировать жителей о плюсах перехода на электронный формат.

«Это, прежде всего, защита их законных прав, исключение различных махинаций и фальсификаций со стороны недобросовестных УК. Благодаря электронному формату у жителя появляется возможность управлять УК, а не наоборот. Людям не нужно никого уговаривать по поводу ремонта подъезда или каких-то других решений. А если управляющая компания ничего не делает, то она просто не будет работать», — заявил глава региона.

При электронном протоколе заявка рассматривается в течение пяти дней. Также в цифре внесение в реестр происходит без дополнительной проверки факта проведения ОСС. Кроме того, онлайн-голосование позволяет сократить время на принятие важных для жильцов решений.

Сейчас электронное голосование проводится в более чем 3,7 тыс. МКД — это 9% от общей площади жилфонда. Еще 6,1 тыс. домов перевели на новый формат.

Принять участие в онлайн-голосовании можно разными способами: на сайте ГИС ЖКХ, в мобильном приложении «Госуслуги. Дом» или через МФЦ. Доля проголосовавших в ГИС ЖКХ в регионе растет. Если за 2024 год в электронном виде это сделали 17% жителей, а в бумажном 83%, то за первое полугодие 2025-го пропорция изменилась — 32% на 68%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как нейросети помогают жителям региона получать госуслуги.