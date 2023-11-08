Губернатор Подмосковья: памятник Герою России, протоиерею Михаилу Васильеву открыли во Власихе

Во Власихе на Соборной площади рядом с Храмом Святой великомученицы Варвары и преподобного Ильи Муромца открыли памятник-бюст Герою России, протоиерею Михаилу Васильеву. Отец Михаил был настоятелем этого храма с момента его основания в 1998 году.

Он получил ранение в ноябре прошлого года в зоне проведения спецоперации. Указом президента России Владимира Путина ему посмертно присвоено звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга». Патриарх Кирилл также наградил его орденом Славы и чести I степени «за жертвенное служение Церкви и Отечеству».

«Отец Михаил был духовным наставником — как ракетчиков, так и десантников. Напутствовал наших ребят в зоне СВО на ратный подвиг. <…> Сегодня во Власихе, где Михаил Васильев более 20 лет служил в храме, открыли памятник. <…> Низкий поклон семье — вдове Марии и детям. Ваш муж и отец был настоящим героем и патриотом России. Мы всегда на связи, как и прежде, будем оказывать всю необходимую помощь», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Памятник создал советский и российский скульптор, педагог, профессор, народный художник России Салават Щербаков. Вдова отца Михаила поблагодарила всех причастных к открытию памятника, а также тех, кто оказывает поддержку семье. В церемонии открытия памятника приняли также участие родственники протоиерея, прихожане, представители командования Ракетными войсками стратегического назначения и Воздушно-десантными войсками, молодежных организаций, а также заслуженный артист России, депутат Госдумы Денис Майданов.