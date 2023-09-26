Губернатор Подмосковья поблагодарил за работу коллектив Воскресенской больницы

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Воскресенск встретился с врачами больницы муниципалитета и выразил им благодарность за труд.

«У нас в Воскресенске медицина всегда была на должном уровне благодаря вам, Юрий Нухимович (Райхман – главврач больницы, прим. ред.), команде, которую вы собрали. Вы всегда показывали –главное, что дает результат – врачи. Я хочу поблагодарить за это», - сказал губернатор.

Больница является одним из флагманов Подмосковья. Здесь работают уникальные специалисты, проведен ремонт, установлено современное цифровое оборудование. В учреждении действует отделение амбулаторной эндоскопии и уникальный центр по малоинвазивному хирургическому лечению грыж.

В структуру больницы входят восемь взрослых и две детские поликлиники, семь амбулаторий, офис ВОП, пять ФАПов на 3,8 тысячи посещений в смену, дневные стационары на 101 место.

В учреждении установлены КТ, ангиограф, тридцать три рентген-аппарата, тридцать девять УЗИ-аппаратов. В этом году больница получит 233 единицы оборудования, в 2024-м – 211 единиц.

К больнице прикреплены более 156 тысяч человек, в ней работают 376 врачей, 772 средних медработника. Восемьдесят два специалиста получают компенсацию аренды жилья, двенадцать врачей в прошлом году получили земельные участки. В этом году в больницу устроились семь врачей по программе «Приведи друга», а один сотрудник получил соципотеку.

Ранее Воробьев проверил в Воскресенске ход работ по замене водопровода в микрорайоне Лопатинский.