Губернатор Подмосковья подчеркнул важность системной работы по устранению ям и подтоплений на дорогах и во дворах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что запрос на проведение своевременного ямочного ремонта, ликвидацию подтоплений на дорогах и во дворах не теряет свою актуальность. Эту тему он затронул на ВКС с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

«У нас ведется большая работа по решению этих вопросов. В каждой территории есть места, которые традиционно подтапливаются. Там, где главы не могут справиться в одиночку, мы со своей стороны предлагаем помощь в рамках госпрограмм. Например, в Шатуре делаем локальные ливневые системы и проводим более масштабные работы. Что касается ямочного ремонта, то здесь важно действовать на опережение — своевременно выявить и устранить. Также у нас запланирован значительный объем мероприятий по приведению в нормальное состояние дорог во дворах», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что системная работа по устранению таких явлений должна «давать свои результаты». В регионе уже устранили 83% от числа выявленных подтоплений на участках дорог. Заместитель председателя Правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик отметил, что дорожники проводят обследование сети дорог ежедневно. При выявлении подтоплений на место инцидентам сразу же приезжает подрядчик по содержанию дорог и представители администраций для устранения последствий. Кроме того, отдельный комплекс мер разработан для устранения ям на дорогах.

«В этом году мы зарегистрировали их на 26% больше, чем в 2023-м. Всего у нас свыше 177 тысяч ям и более 128 тысяч мы уже ликвидировали. Мы еженедельно обследуем каждую дорогу, регистрируем ямы в системе СКПДИ (Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры) и устраняем их в нормативные сроки», — подчеркнул Гержик.

До начала мая в регионе также отремонтируют 56 тысяч квадратных метров дорожного покрытия во дворах. Руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова добавила, что в Подмосковье уже установили наибольшую часть выявленных подтоплений во дворах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.