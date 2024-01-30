Губернатор Воробьев: порядка сорока дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента

В Подмосковье при поддержке федеральных властей и президента России Владимира Путина возводят около 40 объектов дорожной инфраструктуры. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Все они важные, каждая развязка на ЦКАДе <…> имеет принципиально важное значение. Огромный транзит, большие складские комплексы, предприятия строятся, растут микрорайоны, и только успевай строить дороги. Мы видим этот запрос, мы на постоянной связи с жителями и понимаем, насколько это важно», — подчеркнул губернатор.

По его словам, до конца 2024 года в регионе завершат вторую концессию — строительство Мытищинской хорды, работы затронут участок дороги в 16 километров. При поддержке федеральных властей в третьем квартале также начнутся работы по строительству третьей концессии — Егорьевского шоссе, которое является самым устаревшим, отметил Воробьев. По его словам, этот проект реализуют в течение двух лет. Кроме того, губернатор выразил надежду, что в Подмосковье проведут работы и на Щелковской трассе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.