Губернатор Подмосковья подписал трехстороннее соглашение, направленное на улучшение инвестиционного климата региона

«Трехстороннее соглашение, которое мы сегодня подписали с РСПП, а также с его региональным отделением (МОСПП), позволит реализовывать системные инвестпроекты, будет способствовать развитию социального партнерства и повышению конкурентоспособности подмосковного бизнеса», — сказал глава региона.