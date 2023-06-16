Губернатор Подмосковья подписал трехстороннее соглашение, направленное на улучшение инвестиционного климата региона
Фото: [Антон Чернов]
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и председатель Московского областного союза промышленников и предпринимателей (МОСПП (РОР)) Борис Богатырев подписали соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ.
«Трехстороннее соглашение, которое мы сегодня подписали с РСПП, а также с его региональным отделением (МОСПП), позволит реализовывать системные инвестпроекты, будет способствовать развитию социального партнерства и повышению конкурентоспособности подмосковного бизнеса», — сказал глава региона.
В рамках подписанного документа стороны сформируют совместные рабочие и экспертные группы для реализации системных инвестиционных проектов на территории региона, начнут обсуждение локальных задач в целях выработки оптимальных путей их решения, будут проводить конференции, выставки, презентации и так далее.
«Сотрудничество Правительства Московской области, РСПП и МОСПП создает прочную основу для поступательного и стабильного развития научно-промышленного комплекса региона, эффективного взаимодействия в реализации государственных программ поддержки предприятий и организаций реального сектора экономики <…>», — сказал Борис Богатырев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в Рузском округе возведут Тувинский этнический центр.